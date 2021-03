Samsung Smart Monitor 32" UHD scontato di oltre 60 euro

Quello che vogliamo suggerirvi oggi è uno dei monitor più interessanti proposti in offerta da Amazon. Si tratta del Samsung Smart Monitor M7, primo monitor disponibile sul mercato ad integrare uno smart hub per lo streaming. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Samsung Smart Monitor M7: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda il pannello, troviamo un 32 pollici Ultra HD 4K (3840×2160) che sfrutta la tecnologia VA con un refresh rate di 60Hz. Questo possiede quindi una risoluzione altissima, in grado di fornire una grande quantità di dettagli ed una fedele riproduzione cromatica grazie alla tecnologia VA. Tuttavia non sono le prestazioni in termini assoluti a caratterizzare questo monitor, quanto le funzionalità. Come anticipato si tratta del primo monitor ad integrare SmartHub, una piattaforma che permette di accedere a diverse applicazioni per lo streaming, ma non solo. È possibile infatti accedere a YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e tanto altro ancora direttamente dal monitor, a PC completamente spento. Integrato quindi è anche il Wi-Fi che rende il monitor compatibile sia con DEX di Samsung che AirPlay di Apple.

Incluso in confezione c’è anche uno smart remote, un telecomando intelligente che garantisce il pieno controllo dello schermo anche dalla distanza. Questo dispositivo possiede anche un microfono integrato che permette di utilizzare Bixby, assistente vocale di Samsung. Chiude la dotazione una dotazione piuttosto consistente di porte tra cui due ingressi HDMI, una USB Type-C con PD (Power Delivery) da 65W e ben 3 porte USB. Si tratta di uno dei monitor più completi e versatili da tenere sulla scrivania, a casa o in ufficio.

Grazie ad un ottimo calo di prezzo, il monitor è disponibile su Amazon a soli 354,90 euro con uno sconto di ben 64,10 euro sul prezzo di listino.