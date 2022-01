Samsung Smart Monitor: l'offerta a tempo ti sconta 110€

Samsung Smart Monitor M5 è veramente geniale. Riesce a unire due dispositivi in uno grazie all'integrazione di un hub senza mezzi termini che dai, non ti può che semplificare la parte legata allo svago. Con una scheda tecnica che completa in tutto e per tutto le prestazioni è sicuramente un ottimo acquisto. Se pensi che in offerta su Amazon lo porti a casa con tanto di 110 euro di sconto, non puoi farne a meno Infatti se ne approfitti subito lo paghi solamente 269,00€ e li vale espressamente tutti.

Ti consiglio di non perdere tanto tempo perché si tratta di un'offerta a tempo. In più le spedizioni avvengono in uno o due giorni con Prime quindi cos'altro aspettare?

Samsung Smart Monitor M5: tutto quello che c'è da sapere

Ha un estetica semplice che però vanta un brio di eccentricità in questa colorazione bianca che solitamente si vede poco sulle scrivanie. Tuttavia per un tipo geniale come te, ci vuole un prodotto con altrettante caratteristiche. Passando al sodo, in ogni caso, ti dico subito che ha una scheda tecnica ottima che si adatta a più generi di utilizzo.

Monta un display da 32 pollici che con i bordi extra sottili appare persino più ampio del dovuto. La tipologia del pannello è ovviamente Flat e contiene al suo interno chicche come una risoluzione Full HD, l'HDR10 e tanto altro ancora. Venendo alla parte più saliente, come ti ho anticipato monta al suo interno uno smart hub. Ciò significa che con un solo tocco hai a disposizione tutte le applicazioni più amate per lo streaming, un po' come se fosse una smart TV… ma sul tuo monitor!

Non mancano all'appello caratteristiche come:

Amazon Alexa e Google Assistant integrati;

e integrati; Casse integrate;

connettività multipla con smartphone, console gaming, PC e tanto altro ancora;

con smartphone, console gaming, PC e tanto altro ancora; telecomando.

Acquista subito il tuo Samsung Smart Monitor M5 su Amazon ad appena 269,00€.