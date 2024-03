Samsung Smart Monitor M5 FHD 27": 100€ di sconto su Amazon

Samsung Smart Monitor è un monitor dotato di una speciale piattaforma Smart che lo rende simile ad una TV pur mantenendo le caratteristiche tipiche di questo genere di prodotti. Con risoluzione Full HD per un pannello da 27 pollici oggi può essere tuo in sconto a 199 euro invece di 299 su Amazon.

Samsung Smart Monitor: le caratteristiche

Il monitor con Smart Hub è dotato di un servizio di streaming multimediale OTT integrato, che ti consente di accedere a una vasta raccolta di app per Smart TV, tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +, tutto direttamente dal monitor stesso, senza la necessità di collegare un PC. Grazie al telecomando incluso, puoi navigare facilmente tra le varie app e i contenuti disponibili.

Naturalmente, come detto in apertura, puoi utilizzarlo anche per uno scopo più convenzionale e collegarlo direttamente al tuo PC ma, volendo, anche ad altri dispositivi come console da gioco, smartphone e altro ancora tramite HDMI, Bluetooth o Airplay.

Il monitor, di per sé, offre una qualità dell’immagine eccezionale grazie al display FHD da 27 pollici e supporto HDR10, che assicura colori vividi e dettagli nitidi. Il design sottile ed elegante, senza bordi su 3 lati, offre un’esperienza visiva coinvolgente e senza distrazioni.

Infine, per garantire una visione confortevole anche durante sessioni di utilizzo prolungate, il monitor è dotato di modalità Eye-Saver e Flicker-Free, che riducono l’affaticamento degli occhi e minimizzano lo sfarfallio dello schermo. Approfitta adesso dello sconto Amazon e risparmia subito 100 euro.