Samsung Smart Monitor M5: il prezzo crolla sotto i 200 euro per pochi pezzi

Raggiunge il minimo storico il monitor più interessante dell’anno nella sua versione FHD da 32 pollici. Stiamo parlando del nuovissimo Samsung Smart Monitor M5 all-in-one, una soluzione che integra le funzioni di una smart TV donando al monitor una versatilità e praticità incomparabili.

Samsung Smart Monitor M5: caratteristiche tecniche

La nuovissima soluzione di Samsung è senza dubbio una delle più innovative presentate quest’anno. La diffusione dello smart working e dello streaming senza dubbio rendono l’utilizzo di uno schermo universale perfetto. Per questo Samsung ha voluto unire le capacità di un monitor vero e proprio, alle funzionalità smart tipiche dei televisori. Ciò che nasce da questa idea è un vero monitor all-in-one che permette di accedere a Netflix, Prime Video o Disney+ senza la necessità di utilizzare il PC. Lo schermo, infatti, è dotato anche di un telecomando per il controllo remoto, così da poter gestire tutte le funzioni e impostazioni direttamente dalla poltrona o dal divano. Questo, inoltre, possiede un microfono integrato che, grazie al supporto a Bixby, consente di effettuare qualsiasi operazione solo con la propria voce. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, decisamente pratico e funzionale. Tuttavia, è il pannello a fare la differenza, e Samsung leader nel settore non tradisce le aspettative.

Prestazioni

In questo caso ritroviamo un Full HD (1920×1080) da 32 pollici con tecnologia VA. Quest’ultima fornisce una riproduzione cromatica simile a quanto offerto dai pannelli IPS, ma con neri nettamente più profondi. Il tempo di risposta è di soli 5 millisecondi abbinato ad un refresh rate di 60Hz. Questo consente di eliminare l’effetto “ghosting” tipico dei televisori anche durante la visione di scene estremamente frenetiche. Non mancano le funzioni Flicker Free e Eye Saver che riducono l’affaticamento della vista. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello. Si tratta di due funzionalità indispensabili per chi trascorre molte ore al PC magari per studio o lavoro. La connettività è piuttosto estesa, grazie a due porte HDMI ed il Wi-Fi integrato che consente di accedere a tutti i servizi online. Come premesso, il monitor più versatile attualmente in commercio, ad un prezzo semplicemente irrisorio. Su Amazon, infatti, viene suggerito un modello più aggiornato ad un prezzo maggiore. In realtà, come si può notare dal codice modello, l’unica differenza è il mercato di riferimento, i monitor sono assolutamente identici.

Grazie ad un notevole calo di prezzo, il Samsung Smart Monitor M5 può essere acquistato su Amazon a soli 199,99 euro, circa 130 euro in meno rispetto al prezzo di listino italiano.