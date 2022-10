Samsung Smart Monitor M5: -139€ al Prime Day

Non è uno schermo come tutti gli altri: Samsung Smart Monitor M5 integra funzionalità da Smart TV che lo rendono il compagno ideale non solo per la produttività, ma anche per l’intrattenimento multimediale. Con il suo pannello Full HD racchiuso all’interno di un design elegante, è proposto in forte sconto su Amazon durante questo Prime Day.

Prime Day: forte sconto per Samsung Smart Monitor M5

Supporta la tecnologia HDR10 e ha applicazioni preinstallate per tutte le piattaforme di streaming più celebri: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV ecc. Tra le connessioni presenti citiamo HDMI, WiFi, Bluetooth e USB. Per altri dettagli di natura tecnica invitiamo a visitare la scheda del prodotto.

Le versioni di Samsung Smart Monitor M5 proposte in sconto su Amazon durante il Prime Day sono quella da 32 pollici a 199 euro (-139 euro) e da 27 pollici a 169 euro (-129 euro). Ognuno scelga quella più adatta alle proprie esigenze.

Ricordiamo che le Offerte Esclusive Prime sono a disposizione solo per gli abbonati Prime. Chi ancora non l’ha fatto può attivare subito la sottoscrizione senza alcuna spesa, grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

