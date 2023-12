Samsung Smart Monitor M5: su eBay è disponibile al prezzo più basso DI SEMPRE

Di monitor per PC desktop ne potete trovare tantissimi, ma quello che vi stiamo per presentare è uno dei più versatili presenti sul mercato. Stiamo parlando dello splendido Samsung Smart Monitor M5, che unisce la qualità e l’utilità di un monitor per PC, alla praticità delle funzioni Smart tradizionalmente disponibili solo su Smart TV. Oggi il suo prezzo su eBay scende incredibilmente raggiungendo l’incredibile cifra di soli 197,39 euro.

Samsung Smart Monitor M5 27″: caratteristiche tecniche

A prima vista noterete immediatamente lo splendido display da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) e dotato di una tecnologia simile agli IPS, ma in grado di restituire neri nettamente più profondi, senza rinunciare all’ottima fedeltà cromatica. Sono poi presenti le ormai immancabili funzioni come il Flicker Free, l’HDR10 e la riduzione della luce blu, che salvaguardano la salute degli occhi anche per un utilizzo prolungato. Molto comoda la presenza del telecomando in confezione, indispensabile per godere delle funzionalità Smart.

Per quanto riguarda la sorprendente connettività, oltre a due porte HDMI e due USB, troviamo sia la rete Wi-Fi che la connessione Bluetooth, ma anche Airplay per condividere velocemente ogni contenuto. Questo perché, come accennato all’inizio, il monitor dispone di Smart Hub. Si tratta di un sistema che da accesso ai maggiori servizi di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+, direttamente dal monitor. Inoltre, dal punto di vista del lavoro e della produttività, potrete godere del pieno supporto a Office 365.

Con il Samsung Smart Monitor M5 potrete accedere a intere librerie di contenuti direttamente dallo schermo così come avviene per le Smart TV, ma con tutta la qualità che necessità per la produttività, il gaming e il lavoro al PC. Cosa state aspettando? Grazie ai cali di prezzo presenti giornalmente su eBay, la variante da 27 pollici è acquistabile a soli 197,39 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie al venditore super affidabile come testimoniato dal 95,5% di feedback positivi su più di 174mila recensioni.

