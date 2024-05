Hub USB C 7 in 1 con HDMI 4K e non solo: BOMBETTA da soli 16€

Collegalo al tuo MacBook o laptop più moderno per sbloccare funzionalità aggiuntive. Non ne fare a meno e portalo a spasso con te grazie alle dimensioni compatte e al peso minimo. Rinunci a qualcosa? Assolutamente no perché questo mini Hub USB C ha 7 funzioni al suo interno ed è firmato Baseus per un acquisto sicuro e perfetto.

Spunta al volo il coupon su Amazon che ti fa risparmiare il 15%. Il prezzo scende a soli 16,99€ e con una spesa irrisoria e veloce hai tutto quello che ti occorre. Cosa aspetti?

Grazie all’abbonamento Amazon Prime le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Hub USB C con 7 funzioni da sbloccare sul tuo notebook e laptop

I computer portatili più moderni e in commercio sono belli, ultra slim, compatti e performanti. Però hanno un difetto: molte volte hanno a disposizione solo delle porte di tipo C e ti lasciano un po’ come il meme di Travolta quando devi collegare chiavette con USB A e altri dispositivi.

Che fai, rinunci alla comodità? Non dirlo neanche per sbaglio, piuttosto opta per un HUB USB C come questo di Baseus che ha tutto al posto giusto. Pensa che è realizzato in metallo per essere robusto, leggero e facile e sicuro da portare sempre con te.

Lo colleghi e ti mette a disposizione:

una porta HDMI 4K a 60Hz ,

, una porta di ricarica C con supporto fino ai 100W,

3 porte USB- A 3.0 5Gbps,

A 3.0 5Gbps, un Lettore Schede SD e TF.

In poco spazio hai un prodottino che non ti fa rinunciare a niente e ti permette di collegare periferiche varie senza mai dover farti problemi.

Collegati su Amazon per approfittare di questo sconto e spuntare il coupon del 15% che ti fa risparmiare e acquistare il tuo Hub USB C a soli 16,99€.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono senza costi aggiuntivi e rapide se hai un abbonamento Prime attivo.