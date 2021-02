Samsung Smart Monitor M7 in offerta su Amazon

Amazon propone oggi un’offerta interessante per il Samsung Smart Monitor M7 da 32 pollici. Si tratta del primo monitor al mondo che combina le funzionalità di hub multimediale, accesso cloud e connettività mobile. È quindi la scelta migliore per produttività e intrattenimento. Gli utenti possono acquistarlo al prezzo di 354,90 euro.

Monitor all-in-one da 32 pollici

Lo Smart Monitor M7 ha un pannello VA da 32 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel), angolo di visione di 178 gradi, luminosità di 200 cd/m2 e supporto HDR10. La luminosità viene modificata automaticamente grazie al sensore integrato. Sul retro ci sono tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C e due uscite HDMI. La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac (Wi-Fi 5) e Bluetooth 4.2.

La funzionalità Automatic Source Switch Plus permette la selezione automatica dell’input in base al dispositivo collegato. Il monitor è in pratica una smart TV senza tuner DTT, in quanto il sistema operativo installato è Tizen. Gli utenti possono quindi utilizzare numerose app per lo streaming video tramite Smart Hub.

Il monitor consente inoltre l’accesso alla suite Office 365, senza collegare il PC. Sono inoltre supportati Wireless DeX, AirPlay, Screen Mirroring, Bixby e SmartThings. Il Samsung Smart Monitor M7 da 32 pollici è disponibile in offerta su Amazon a 354,90 euro, invece di 419,00 euro (sconto del 15%).