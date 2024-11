Samsung Smart TV 43" QLED: risoluzione 4K per streaming senza limiti

Goditi contenuti in streaming e televisione con una Samsung Smart TV 43″ con pannello QLED. Prestazioni eccellenti e dimensioni adatte sia alla camera da letto che al soggiorno. Hai mai sognato di metterti comodo sul divano e premere play sentendoti al cinema? Con questo modello è possibile grazie alla risoluzione Ultra HD 4K. Puoi acquistarlo con soli 419€ su Amazon grazie allo sconto offerto dal Black Friday 2024, in più è attivo il pagamento con 5 rate senza interessi.

Samsung Smart TV 43″, perché scegliere questo modello?

Eccellente sotto tutti i punti di vista, Samsung Smart TV 43″ è il televisore adatto a qualunque esigenza. Semplice streaming e anche gaming grazie all’hub dedicato con le varie impostazioni. Mettilo ovunque in casa per godere di un’esperienza che replica il cinema ad ottimo prezzo.

Il pannello QLED da 43 pollici offre una visione ancora più ampia grazie ai bordi sottilissimi che quasi scompaiono. Questo modello 2024, inoltre, ha una risoluzione 4K Ultra HD che viene resa più preziosa dal processore dedicato, dalla presenza del Quantum Dot e una serie di regolazioni che puoi impostare a piacimento.

Ti segnalo che è un’esclusiva Amazon che non può essere acquistata altrove. Collega la tua console gaming e sfrutta il Motion Xcelerator per un’esperienza fluida oppure imposta la modalità sport o film per uno spettacolo visivo senza precedenti.

Non viene lasciato al caso neanche l’impianto audio con ottimi speaker integrati che rendono i dialoghi cristallini e non scendono a compromessi con i bassi. Naturalmente al suo interno trovi il sistema Tizen che offre tutte le applicazioni per lo streaming così da non dover effettuare secondi acquisti.

A soli 419€ su Amazon, la Samsung Smart TV 43″ è il modello giusto da acquistare. Se sei interessato approfitta della promozione Black Friday 2024 e decidi se pagare anche a rate

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime.