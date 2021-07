Samsung, smart tv 8K da 55": prezzo WOW su eBay

La smart tv del giorno non la trovi su Amazon: questa volta l'affare è su eBay. La tv QLED 8K Samsung QE55Q700T, infatti, è disponibile sul marketplace tra gli sconti d'estate con un taglio sul prezzo che arriva addirittura al 47%. Da 1799 euro si scende a 949 euro e di fronte a ben 850 euro di risparmio c'è ben poco da aggiungere.

8K scontato del 47%: che prezzo!

Stiamo parlando di una tv che arriva ad una definizione pari a 7680×4320, con rapporto 16:10 e dimensione del display che arrivano a 139,7 cm x 70,8 cm. Le immagini descrivono un vero e proprio portale spazio-temporale verso nuove emozioni, con una dimensione che ben si adatta ad un salotto medio e che ha qualità tali da consentire il massimo dell'espressione tanto nel cinema quanto sui migliori eventi sportivi.

Sottile, con cornice praticamente invisibile, ideale tanto per essere appesa al muro quanto per un tradizionale appoggio su stand. Laddove qualità è altissima, il taglio sul prezzo è qualcosa che inevitabilmente grida tutto il peso di questa occasione.

La spedizione è gratuita e immediata, proveniente da rivenditore con feedback pari ad un altissimo 98,7%. Scegliere l'alternativa Amazon costa in questo momento circa 50 euro di più, in una guerra di sconti che vede eBay prevalere regalando così un'opportunità per chi sta cercando il proprio nuovo 55 pollici.