Samsung smartphone tri-fold, brevetto svela design

L’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti ha pubblicato un documento di brevetto che illustra le specifiche di progettazione di un dispositivo tri-fold e di un altro che si piega in stile notebook.

Il documento di brevetto, originariamente depositato da Samsung nel 2021, descrive un dispositivo tri-fold con una cerniera a forma di Z, simile all’Huawei Mate XT. Come promemoria, quando è stato lanciato a settebre, il Mate XT è diventato il primo dispositivo tri-fold al. Tuttavia, viene venduto solo in Cina, quindi possiamo solo sperare che Samsung lanci presto la sua alternativa.

Samsung brevetta lo smartphone tri-fold che si piega in tre

Il brevetto depositato da Samsung illustra una nuova tecnologia per lo schermo. Si tratta di uno strato protettivo rinforzato per schermare il display interno con aperture per ridurre lo stress sulle cerniere. Il design include anche un rivestimento antiriflesso in resina sintetica o in un altro materiale non specificato. Altri materiali di costruzione citati sono il vetro e l’acciaio inossidabile.

Samsung è stata a lungo indicata come la più probabile candidata al lancio di un telefono tri-fold disponibile a livello globale, che andrebbe ad aggiungersi ai Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 dell’azienda. In effetti, di recente abbiamo riportato dalla Corea che Samsung stava studiando nuovi formati di telefono, tra cui uno che si ripiega in tre.

Samsung considera l’ipotesi di uno smartphone tri-fold

In precedenza, la versione coreana di ZDnet aveva affermato che Samsung fosse pronta un tri-fold già nel 2025. Sebbene questo nuovo brevetto non confermi che il tri-fold proposto da Samsung sia in procinto di essere lanciato o addirittura in fase di sviluppo, ci dimostra che Samsung ha preso seriamente in considerazione il concetto di tri-fold. È difficile non considerarlo un segnale incoraggiante, anche se è importante ricordare che tutti i brevetti diventano poi dei dispositivi venduti al pubblico.