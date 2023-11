Samsung Soundbar HW-S60B/ZF: OFFERTA esclusiva del 32% su Amazon

Se sei alla ricerca di un’esperienza audio avvolgente e di alta qualità, non perdere l’occasione di acquistare la Samsung Soundbar HW-S60B/ZF, attualmente in mega sconto del 32% su Amazon. Questo straordinario sistema audio trasforma il tuo spazio in un teatro personale, offrendo funzionalità avanzate e una qualità audio senza precedenti. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 189,00 euro.

Uno dei punti di forza della Soundbar S60B è l’innovativa tecnologia Dolby Atmos 3D, che regala un audio surround coinvolgente a 360° senza l’ingombro di cavi, grazie alla connessione wireless. Ogni scena prende vita con una profondità e una chiarezza sorprendenti, offrendo un’esperienza cinematografica senza eguali direttamente nel comfort della tua casa.

Il sistema All In One da 5.0 canali, arricchito dal potente Amplificatore Intelligente della Voce (AVA) integrato, assicura un suono cristallino e avvolgente. L’altoparlante centrale ottimizza la chiarezza dei dialoghi, mentre gli altoparlanti laterali contribuiscono a riempire lo spazio con un audio ricco e dettagliato.

Per garantire un’adattabilità totale ai tuoi contenuti preferiti, la Soundbar è dotata della modalità Adaptive Sound e delle funzioni Night & Voice Enhancement. Il suono si regola automaticamente per offrire sempre prestazioni ottimali, garantendo un’esperienza audio personalizzata e coinvolgente.

La connettività avanzata è un altro punto di forza di questo dispositivo. La Soundbar S60B offre la comodità della connessione Bluetooth e Airplay, semplificando lo streaming audio da dispositivi compatibili. Senza la necessità di cavi aggiuntivi, potrai godere di una trasmissione fluida della tua musica preferita.

Infine, l’esperienza di home cinema raggiunge il massimo livello grazie alla tecnologia Q-Symphony. Accoppiando la Soundbar con un televisore Samsung, potrai sfruttare al massimo la potenza del cinema nel tuo salotto. La tecnologia Q-Symphony utilizza i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, garantendo un’esperienza sonora avvolgente e immersiva.

La tecnologia Q-Symphony utilizza i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, garantendo un'esperienza sonora avvolgente e immersiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.