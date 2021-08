Samsung Soundbar: pronti per la Champions League?

La senti la musica della Champions League? No, non stai sognando: sta suonando di nuovo, dopo un'estate di terremoto “Super League” ed in attesa che il 14 settembre si torni in campo per conquistare quel che un tempo era chiamata “Coppa dei Campioni”. Oggi i sorteggi, presto le prime sfide, ma intanto quella musichetta che risuona esplodendo le emozioni di tutti i tifosi d'Europa è tornata a vibrare. Come vibra? La tua tv è realmente all'altezza della sfida? O sei pronto a cedere all'offerta Samsung, che proprio in queste ore affonda il prezzo della propria soundbar HW-A450/ZF al miglior prezzo di sempre?

Una soundbar aspettando la Champions League

Pochi dettagli possono moltiplicare l'emozione dell'intrattenimento tv (cinema o sport) come un adeguato comparto audio. La soundbar Samsung mette in campo 300W di potenza, Adaptive Sound Lite, 2.1 canali e 3 speaker, con tanto di subwoofer wireless per la piena esaltazione dei bassi.

La soundbar presenta design essenziale e tutto quanto serve per fare in modo che quella musichetta, quella della Champions League, possa tornare ad emozionare i tifosi del gioco più bello del mondo. Non la riportiamo in Italia dall'anno dell'Inter del Triplete, ma questa è la stagione delle nostre Olimpiadi e del nostro Europeo: chissà che non sia l'anno di grandi emozioni anche per le quattro squadre impegnate nella massima competizione.

143,76 euro, 28% di sconto ed emozioni fino al triplice fischio finale. Tutti pronti, la musica della Champions League sta per cominciare.