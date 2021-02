Samsung SSD 870 EVO già in sconto su Amazon

Meno di un mese fa, Samsung ha annunciato la serie SSD EVO 870 che offre un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Gli utenti che cercano un disco a stato solido per incrementare la velocità del computer e del notebook possono approfittare dell’offerta di Amazon, in particolare per l’unità da 500 GB, disponibile con lo sconto del 17%.

Samsung SSD 870 EVO da 500 GB a 68,99 euro

Il Samsung SSD 870 EVO da 500 GB ha una capacità sufficiente per il sistema operativo e le applicazioni (per i backup è consigliato un disco esterno). Rappresenta quindi il miglior compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo. Il produttore coreano ha utilizzato memorie flash V-NAND con tre bit per cella (TLC).

Il disco da 2,5 pollici ha un’interfaccia SATA 6 Gbps (noto anche come SATA 3) e integra 512 MB di RAM LPDDR4. Le prestazioni sono quindi limitate da quelle dell’interfaccia stessa, ovvero 600 MB/s. L’unita da 500 GB raggiunge i 550 MB/s in lettura sequenziale e 520 MB/s in scrittura sequenziale.

La garanzia è di cinque anni o 300 TBW (Total Bytes Written), ovvero il numero massimo di byte che si possono scrivere durante la vita dell’unita. Il Samsung SSD 870 EVO da 500 GB può essere acquistato su Amazon al prezzo di 68,99 euro, invece di 82,99 euro (sconto del 17%).

Per la gestione dell’unità (incluso l’aggiornamento del firmware) deve essere utilizzato il software Samsung Magician. Per sostituire il vecchio disco è possibile seguire questa guida.