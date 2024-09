Samsung SSD 990 EVO Plus: prestazioni senza precedenti

Samsung ha annunciato il nuovo SSD 990 EVO Plus. Come si deduce dal nome, l’unità a stato solido offre prestazioni superiori al modello 990 EVO, sia in lettura che scrittura. Molte caratteristiche sono le stesse e manca la cache DRAM, presente invece nel modello 990 PRO. Sarà in vendita nei prossimi giorni in tre capacità.

Samsung SSD 990 EVO Plus: specifiche e prezzi

Il Samsung SSD 990 EVO Plus è realizzato con chip V-NAND TLC (3 bit) di ottava generazione. Il controller è prodotto a 5 nanometri, mentre il dissipatore termico ha un rivestimento in nichel che offre un’efficienza energetica del 73% superiore a quella della precedente generazione.

L’unità a stato solido ha un fattore di forma M.2 2280 e supporta la doppia interfaccia: PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2. Gli utenti potranno scegliere tre capacità: 1, 2 e 4 TB. Tutte le versioni raggiungono i 6.300 MB/s in scrittura sequenziale, mentre le prestazioni massime in lettura sequenziale sono 7.150 MB/s per il modello da 1 TB e 7.250 MB/s per gli altri due.

Le velocità massime in lettura casuale (IOPS) sono 850K (1 TB), 1.000K (2 TB) e 1.050K (4 TB), mentre quelle in scrittura casuali sono 1.350K (1 TB), 1.350K (2 TB) e 1.400K (4 TB). Le prestazioni sono quindi piuttosto elevate, nonostante l’assenza della cache DDR4 SDRAM da 4 GB (presente sul modello 990 PRO).

I nuovi SSD hanno una garanzia di 5 anni. I prezzi sono 159,99 euro (1 TB), 269,99 euro (2 TB) e 479,99 euro (4 TB).