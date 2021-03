Annunciata da Samsung la nuova SSD NVMe 980, definita il primo drive del gruppo con interfaccia PCIe Gen.3.0 x4 (NVMe 1.4) destinato al mercato consumer privo di memoria DRAM. L’assenza è compensata dal sistema Host Memory Buffer che permette un accesso rapido ai dati, arrivando a velocità di 3.500 MB/s in lettura e 3.000 MB/s in scrittura.

Samsung SSD NVMe 980: 250 GB, 500 GB e 1 TB

Trovano inoltre posto la tecnologia V-NAND di sesta generazione nonché firmware e controller ottimizzati. Le prestazioni stimate sono sei volte superiori rispetto a quanto avviene con le SSD basate su interfaccia SATA. Questo il commento di KyuYoung Lee, Vicepresidente del team Memory Brand Product Biz di Samsung Electronics.

Grazie alle innovazioni hardware e software, il nostro nuovo SSD 980 offre valore mantenendo le elevate prestazioni dello standard NVMe. Il modello 980 fornisce un’eccellente combinazione di velocità, efficienza energetica e affidabilità, rendendolo adatto agli utenti che utilizzano quotidianamente il PC e ai gamer, oltre che ai creatori di contenuti.

Nella scheda delle specifiche tecniche anche Intelligent TurboWrite 2.0 per garantire prestazioni durature allocando un’area di archiviazione buffer molto più ampia e il controller Dynamic Thermal Guard rivestito in nichel per la gestione del calore generato. A tal proposito si segnala un’efficienza energetica migliorata di oltre 50% rispetto alla linea 970 EVO. Introdotta infine la modalità Full Power (aggiunta al software Samsung Magician 6.3) che spinge al massimo la trasmissione dati.

L’unità è disponibile nelle versioni da 250 GB, 500 GB e 1 TB. Sono tutte già disponibili per l’acquisto su Amazon rispettivamente al prezzo di 56,99 euro, 79,99 euro e 149,99 euro.