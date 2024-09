Samsung: stop agli update per il Galaxy Tab S7 e non solo

Samsung ha da poco annunciato la fine degli aggiornamenti software per alcuni suoi dispositivi appartenenti alla gamma Galaxy che sono stati lanciati sul mercato negli anni scorsi, tra cui la serie Galaxy Tab S7 e il Galaxy Z Flip 5G.

Samsung: stop agli aggiornamenti per alcuni Galaxy

Per la precisione, ad essere interessati dallo stop della compagnia saranno il Galaxy Tab S7 , il Galaxy Tab S7+ e il Galaxy Flip 5G. Tutti e tre i dispositivi sono stati immessi sul mercato ad agosto 2020, pertanto hanno ricevuto aggiornamenti per un arco di tempo complessivo pari a 4 anni.

Andando ancora più nello specifico, i tre dispositivi in questione presentavano al lancio rispettivamente Android 10 e One UI 2.1, risultando idonei per tre principali aggiornamenti del sistema operativo. Hanno ricevuto Android 13 a cavallo tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. In seguito, sono arrivati agli aggiornamenti relativi a One UI 5.1 e One UI 5.1.1, gli ultimi. Lo stop degli aggiornamenti per il sistema operativo aveva pertanto preso effettivamente il via già lo scorso anno, a cui seguirà anche l’interruzione delle patch di sicurezza.

È bene però precisare che non tutti i modelli di Galaxy Tab S7 smetteranno di ricevere update quest’anno. Ad esempio, il Galaxy Tab S7 FE continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino a marzo del 2025, essendo stato lanciato a marzo 2021.

Da tenere presente che nel 2019 il colosso sudcoreano promise un supporto minimo di 4 anni di aggiornamenti per tutti i modelli di smartphone e tablet prodotti in futuro, con la sola eccezione dei Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, che ottennero un anno di supporto extra, arrivando complessivamente alla bellezza di cinque anni.