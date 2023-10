Sono live i Super Sconti Weekend sullo Shop di Samsung

Grandi occasioni da cogliere al volo, in questo fine settimana appena iniziato, sullo Shop ufficiale di Samsung, grazie alla promozione Super Sconti Weekend. Fino a lunedì 23 ottobre (alle ore 23:59) sarà possibile approfittare di uno sconto pari al 10% del valore su una selezione di prodotti del catalogo Mobile, pensati appositamente per chi vuol acquistare un nuovo smartphone, tablet, smartwatch o auricolari, risparmiando. Inoltre, fino a domenica 22 ottobre (alle ore 23:59) c’è una riduzione del 10% su alcuni articoli della categoria Elettrodomestici, per la casa. E, per chi effettua l’ordine dopo aver eseguito il login al proprio account, c’è un ulteriore -5%. Davvero niente male.

Samsung, Super Sconti Weekend: al via la promo

Un paio di esempi? Citiamo per primo lo smartphone top di gamma Galaxy S23 Ultra e poi il frigorifero a tre porte RF500C da 496 litri. Sempre fino a lunedì 23 ottobre (alle ore 23:59), c’è anche il 5% di sconto su una selezione del catalogo TV& Audio che propone televisori di ogni diagonale e tipologia, oltre a impianti audio per ogni esigenza.

Non è tutto: l’iniziativa interessa inoltre la sezione Informatica, sempre fino a lunedì 23 ottobre (alle ore 23:59), con il 5% di sconto su una selezione di prodotti tra notebook, unità per l’archiviazione dei dati, monitor e molto altro. I dettagli relativi alla promozione sono consultabili sulla pagina dedicata.

Non è tutto: come citato in apertura, chi prima di effettuare l’ordine esegue il login al proprio account Samsung ottiene uno sconto ulteriore del 5% sul valore complessivo. Un’azione che richiede pochi secondi, consentendo un prezioso risparmio sulla spesa finale. Da sottolineare, infine, che la promozione è cumulativa e abbinabile alle altre disponibili sullo Shop ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.