Samsung svela un frigorifero che riconosce il cibo

Samsung annuncerà numerosi elettrodomestici al CES 2024 di Las Vegas. In anteprima, il produttore coreano ha svelato il nuovo Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with AI Family Hub+. Il frigorifero smart può riconoscere gli alimenti presenti al suo interno, sfruttando l’intelligenza artificiale.

Frigorifero con AI Vision Inside

Samsung vende i frigoriferi della serie Family Hub dal 2016. Il nuovo Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with AI Family Hub+ ha uno schermo LCD da 32 pollici che può essere sfruttato per varie attività, tra cui shopping, riproduzione audio/video e lettura dei quotidiani. La funzionalità AI Vision Inside utilizza la fotocamera interna per riconoscere fino a 33 alimenti.

Samsung ha addestrato il modello di deep learning con un dataset contenente circa un milione di fotografie. Al termine del riconoscimento viene mostrato l’elenco sullo schermo. L’utente può quindi aggiungere la data di scadenza in modo da ricevere un avviso in tempo.

L’app Samsung Food, accessibile dallo schermo, supporta tre nuove funzionalità IA. Personalize consente di modificare le ricette in base alla propria dieta. Image-to-Recipe consiglia i piatti in base agli ingredienti presenti nel frigorifero. Infine, Tailored Meal Plan analizza le informazioni degli utenti collegandosi ai profili Samsung Health per creare pasti personalizzati in base alle loro esigenze di salute.

Samsung Food può anche inviare istruzioni di cottura ad altri elettrodomestici. Nel secondo trimestre 2024 verrà distribuito un aggiornamento software che include due funzionalità. Tap View consentirà di effettuare il mirroring dello schermo degli smartrphone Galaxy sullo schermo del frigorifero. Su quest’ultimo si potranno inoltre vedere i video di YouTube e TikTok.