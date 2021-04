Pannello IPS, bordi sottili e tecnologia LED per il monitor Samsung T35 proposto oggi su Amazon in offerta con uno sconto del 25% sul prezzo di listino che interessa i formati da 24 e 27 pollici. Per entrambi la risoluzione è Full HD (1920×1080 pixel).

Monitor in sconto: Samsung T35 (24 e 27″) in offerta

Fra i sistemi supportati ci sono Eye Saver per ridurre l’affaticamento degli occhi, Flicker Free per il filtro anti-sfarfallio e AMD Radeon FreeSync che torna utile soprattutto agli appassionati di intrattenimento videoludico. Il tempo di risposta è pari a 5 ms, la frequenza di aggiornamento si attesta a 75 Hz. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e VGA. Tutto questo con un design curato che rende Samsung T35 adatto alla scrivania di chi lavora e gioca: oggi può essere acquistato su Amazon nella versione da 27 pollici al prezzo di 149,90 euro (sconto 25%) oppure in quella da 24 pollici al prezzo di 119,90 euro (sconto 25%).