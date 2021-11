Samsung T5 1TB: l'SSD portatile di cui non vorrai fare a meno

Se sei alla ricerca di una soluzione esterna per lo storage, ti riportiamo un’offerta su uno dei migliori dischi che unisce capienza e prestazioni. Stiamo parlando dell’SSD Portatile Samsung T5 1TB, un’unità dalle performance eccellenti che raggiunge oggi il minimo storico su Amazon a soli 100 euro in occasione del Black Friday.

SSD Portatile Samsung T5 1TB: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente compatto, più piccolo di uno smartphone, con una scocca realizzata completamente in alluminio. Questa oltre ad agevolare la dissipazione del calore, gli conferisce leggerezza e robustezza per un trasporto estremamente semplice e comodo. Il disco, infatti, resiste agli urti e a cadute fino a 2 metri di altezza con un peso di soli 51 grammi. All’interno ospita un’unità SATA in grado di offrire velocità di trasferimento fino a 540MB/s, 5 volte superiore rispetto ad un tradizionale disco magnetico. Si tratta di una soluzione rivolta soprattutto ai professionisti che necessitano di gestire carichi di lavoro importanti, nel minor tempo possibile. Tuttavia, rappresenta anche una soluzione perfetta per chiunque voglia archiviare notevoli quantità di dati, senza rinunciare alla velocità degli SSD.

Per quanto riguarda la compatibilità, il disco di Samsung può essere utilizzato praticamente con qualsiasi dispositivo. Supporta, infatti, Windows, Linux, Mac OS e perfino Android per una versatilità senza paragoni. All’interno della confezione vengono forniti due cavi, un Type-C to Type-A e l’altro Type-C to Type-C così da avere subito tutto il necessario per utilizzarlo anche su MacBook o dispositivi mobili. Non manca il supporto alla crittografia AES256, che consente di impostare una password per l’accesso ai file. In questo modo potrai proteggere tutti i tuoi dati in caso di furto, smarrimento o accesso non autorizzato. Chiude il software di gestione, disponibile sia su PC che su Play Store, che consente un controllo completo sul disco in qualsiasi momento.

Grazie ad uno sconto del 21%, l’SSD Portatile Samsung T5 1TB è disponibile su Amazon a soli 99,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questa unità.