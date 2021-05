Samsung The Sero: TV incredibile a prezzo incredibile

Quando è stata presentata pochi mesi or sono, l'effetto “wow” è stato inevitabile: una tv senza pari sul mercato, con caratteristiche del tutto uniche e con un sistema di rotazione che inevitabilmente diventa immediato effetto scenico. A distanza di pochi mesi l'incredulità passa per il prezzo, invece: per 9 giorni il modello Samsung The Sero è scontato del 47% con un risparmio netto di 700 euro. Incredibile, appunto: nove giorni di tempo per portarsi in casa una tv incredibile al prezzo di soli 799 euro.

The Sero, WOW

L'unicità di The Sero sta ne fatto che alloggia su un vero e proprio cavalletto verticale, con tanto di perno centrale che ne consente la rotazione e che permette alla tv di essere orientata in verticale in caso di necessità. In questa “modalità ritratto” la tv può ospitare app e fotografie, riducendo l'ingombro e diventando vero e proprio vezzo estetico per il design dell'ambiente domestico (o per esercizi commerciali che cercano un tocco in più da offrire ai propri clienti). “Non importa come lo usi“, recita Samsung: “The Sero ti permette di ottimizzare gli spazi e il concetto di display“.

Ma non è tutto soltanto effetto scenico: The Sero è un televisore di alta qualità con un comparto audio di livello superiore, trasformando davvero questo modello in qualcosa di differente sotto ogni punto di vista: un piccolo pezzo d'arte tecnologica a disposizione di chi cerca per il proprio ambiente domestico qualcosa di più.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot di Samsung, il TV 43 pollici The Sero mantiene fede alla promessa, restituendo il 100% di volume colore con una riproduzione cromatica realistica a prescindere dalla luminosità della scena. Guarda il mondo in qualità QLED […]. Alza il volume: l'impianto audio sorprendentemente potente di The Sero vanta altoparlanti da 60W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus. Si collega facilmente allo smartphone e gli altoparlanti sono praticamente nascosti nel supporto verticale per diffondere in tutta la stanza un suono premium con bassi potenti.

Una tv di rara bellezza, insomma, capace inevitabilmente di distinguersi rispetto alla standardizzazione massiva degli altri modelli. Se dapprima queste caratteristiche ponevano The Sero in una fascia di prezzo ben differente, l'improvviso sconto odierno cambia completamente la prospettiva: 799 euro è tutt'altro prezzo, tutt'altro costo, per creare in casa un effetto completamente differente. “Guardare la tv” viene ad avere un senso anche quando la tv è spenta, perché modelli come The Sero (o The Frame) son qualcosa di altro, di ulteriore.