Samsung TV Crystal 4K 55": 200€ di sconto, anche a Tasso Zero

Finalmente il cinema arriva direttamente a casa tua grazie ad Amazon! In super offerta, al momento ancora disponibile, trovi la fantastica e spettacolare Samsung TV Crystal 4K UHD da 55″ con uno sconto di 200 euro. Cosa stai aspettando? Mettila subito in carrello a soli 499 euro, invece di 699 euro. Dotata di una tecnologia speciale, ottieni colori sempre vividi e brillanti.

Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai due ulteriori vantaggi oltre al prezzo speciale in corso. Primo, la consegna gratuita è inclusa nell’offerta. Secondo, puoi decidere di pagare in comode rate tasso zero. Per farlo ti basta selezionare Cofidis al momento del check out come metodo di pagamento. Ti verranno date alcune istruzioni che dovrai seguire per ottenere il tuo finanziamento.

Samsung TV Crystal 4K UHD 55″: colori precisi, processore potente, smart

La Samsung TV Crystal 4K UHD è una smart TV a tutti gli effetti. Compatibile con il nuovo digitale terrestre, non solo garantisce la ricezione di tutti i canali gratuiti secondo i nuovi standard, ma assicura anche un luogo intuitivo per trovare tutte le tue piattaforme e app preferite. Inoltre, ad ogni visione ti regala una resa cromatica precisa. Il processore assicura prestazioni perfette sia nella gestione delle app che delle immagini in 4K.

Acquistala immediatamente a soli 499 euro, invece di 699 euro. Risparmi 200 euro perché sei un cliente Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.