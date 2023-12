Samsung TV Crystal 4K Series 7: solo 279€ per questa 43 pollici

Grazie a eBay il tuo intrattenimento non sarà più lo stesso. Migliora la qualità del tuo tempo passato davanti alla televisione grazie a questa incredibile offerta super vantaggiosa! Acquista la Samsung TV Crystal 4K Series 7 da 43 pollici a un prezzo esclusivo. Aggiungila al carrello con soli 279,90 euro. Sì, hai proprio capito bene. Meno di 280 euro per un televisore incredibilmente avanzato con tecnologia LED per colori vivaci e dettagli perfetti.

Samsung TV Crystal 4K Series 7: una vera potenza

Scegli Samsung TV Crystal 4K Series 7 per il tuo intrattenimento e scopri tutta la sua potenza. Vivi un’esperienza fluida navigando tra le sue funzionalità. Oltre a essere compatibile con il nuovo DVB-T2 per il digitale terrestre, include anche un sistema operativo dove puoi trovare tutte le tue piattaforme e i tuoi giochi preferiti. Compatibile con Alexa, l’assistente vocale più amato e diffuso al mondo, gestisci i comandi di questa 43 pollici con la tua voce.

Ottienila subito a soli 279,90 euro su eBay. Oltre alla consegna gratuita, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 93,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.