Arrivano i nuovi Samsung TV OLED, GRATIS un Galaxy Z Flip4

Finalmente sono arrivati i nuovi Samsung TV OLED. Dopo diverso tempo di attesa il colosso coreano ha deciso di rendere disponibili i nuovi modelli con tecnologia avanzata in preordine. Vai sul sito dedicato e scegli quello che fa al caso tuo. Inserisci il codice PROMOTV2023! Così da ottenere uno sconto del 10% sul tuo acquisto.

La magia però non è finita qui. Infatti, registrandoti sul sito entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto riceverai entro 180 giorni uno smartphone Galaxy Z Flip4 in regalo, completamente gratis. Sì, hai capito bene! Tu acquisti un nuovo TV OLED S95C e ricevi un top di gamma assurdo senza dover pagare nulla.

Disponibili nei formati da 55″, 65″ e 77″ extra large, sono dotati della tecnologia Quantum Dot sviluppata esclusivamente per i Neo QLED. Grazie al processore Neural Quantum mantengono la tecnologia dei TV OLED, ma superano i limiti in fatto di luminosità e resa del colore. Con refresh rate da 144Hz sono ottimi anche per il gaming.

Samsung TV OLED S95C

Scegli l’ottimo Samsung TV OLED S95C 55″ da soli 64,98 euro al mese per 40 mesi. Grazie alla recentissima tecnologia potrai godere di neri profondi, bianchi luminosi e colori accesi. Inoltre, il design è stato ancora migliorato restituendo una forma minimalista per una bellezza assoluta.

Goditi un’esperienza audio Dolby Atmos ancora più coinvolgente grazie a nuovi altoparlanti ancora superiori. Diffondono suoni di film, sport e giochi generando effetti sonori eccezionali e offrendo un’esperienza video connessa al massimo livello. Non perdere altro tempo. Preordina il tuo modello preferito e ricevi un Galaxy Z Flip4 in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.