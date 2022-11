Samsung Q65, TV QLED 4K: l'affare Black Friday di oggi

La Settimana del Black Friday è un’ottima occasione per scegliere il tuo nuovo televisore, approfittando degli sconti disponibili e in vista dell’appuntamento con l’evoluzione del digitale terreste. Qui è dove ti proponiamo quelli della linea Samsung Q65, in commercio da pochi mesi, proposti a prezzo ridotto su Amazon.

TV 4K in sconto: la linea Samsung Q65

Con diagonali da 43 a 85 pollici si adattano a ogni salotto. Si tratta ovviamente di TV 4K con pannello QLED (Quantum Dot) e pieno supporto alle tecnologie di ultima generazione. Non manca la piattaforma Tizen con le applicazioni per tutte le piattaforme di streaming, la modalità HDR e un’ampia gamma di opzioni per connettività e personalizzazione. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Ecco dunque quali sono i modelli proposti in sconto.

Samsung Q65 da 43 pollici a 549 euro 479 euro;

479 euro; Samsung Q65 da 65 pollici a 1.449 euro 879 euro;

879 euro; Samsung Q65 da 75 pollici a 1.899 euro 1.259 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni curata direttamente dalla logistica Amazon: controllare le schede dei singoli modelli per informazioni più precise sulle tempistiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.