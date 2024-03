Samsung TV QLED FullHD da 32" in grande sconto su Amazon: affrettatevi prima che finisca!

La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle grazie anche al 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Spingendosi oltre gli standard leader di categoria, la mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti.

Il potente processore Samsung ottimizza la qualità audio in base al contenuto visualizzato. Inoltre un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore vi regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva. Entrate poi in tempo reale nel vivo dell’azione con Auto Low Latency Mode: la tecnologia ottimizza lo schermo per darvi maggiore controllo con un ritardo nella ricezione del segnale appena percettibile. Vivete un’esperienza di gioco nella sua forma più coinvolgente senza effetto mosso e fenomeni di judder.

Grazie all’applicazione SmartThings monitorare e controllare tutti i vostri dispositivi smart e la vostra casa non sarà mai così facile. In più potrete accedere al vostro PC, laptop e dispositivo mobile senza interruzioni sul vostro televisore. Cosa state aspettando? Non fatevi scappare questo fantastico gioiellino e rendete la vostra visione più bella e divertente, acquistate Samsung TV QLED FullHD da 32″ a soli 324,99 euro scontata del 28%. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime mentre con Cofidis potrete pagarla in comode rate a tasso zero.