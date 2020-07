Samsung porta la tv The Frame negli alberghi

Il settore del turismo sta soffrendo di un grave momento di difficoltà ma, laddove saprà resistere alle pressioni di una stagione 2020 quanto mai anomala e complessa, avrà altresì le risorse tanto per un rilancio, quanto per una riprogettazione di spazi e servizi. In quel contesto troverà una opzione in più per alzare la qualità dell’esperienza che può offrire ai propri clienti: si tratta del televisore Samsung The Frame, che il gruppo mette ora a disposizione con una offerta specifica per il settore alberghiero.

Samsung The Frame in albergo

Laddove l’acquisto avviene in massa e la necessità è quella di avere schermi con funzionalità specifiche, Samsung porta il vertice massimo della qualità e del design che il gruppo è in grado di esprimere. La linea “The Frame”, infatti, mette assieme le qualità di un ottimo televisore 4K con l’originalità di un vero e proprio quadro appeso alla parete, in grado di dissimulare la presenza di un televisore nella stanza. Quel che ne esce è uno schermo estremamente discreto ed elegante, in grado di alternare il gusto per l’arte con quello per l’intrattenimento video.

Siamo orgogliosi di portare il design, lo stile e l’innovazione tecnologica di Samsung The Frame nelle strutture di ricezione alberghiera. L’innovativo Lifestyle TV accoglie gli ospiti in una stanza moderna ed elegante che risponde alle loro esigenze, non solo in termini d’arredo, ma rendendo l’esperienza completa e personalizzata grazie a contenuti gestiti ad hoc con il software LYNK Cloud. La tecnologia Samsung permette così alle strutture alberghiere di rendere il soggiorno unico e memorabile Martino Mombrini, Marketing Director della divisione IT

A tutto ciò ora Samsung aggiunge Samsung LYNK Cloud, ossia la possibilità di aggiungere “una homepage personalizzabile e intuitiva per accogliere gli ospiti con un benvenuto speciale, o utilizzare la modalità Art Mode che permette di visualizzare opere d’arte eccezionali, dai capolavori dei grandi maestri alle immagini esclusive dell’hotel“. LYNK Cloud è larma in più per poter abilitare la linea The Frame al settore alberghiero perché ne contempla le necessità specifiche:

Samsung LYNK Cloud è una soluzione cloud che fornisce strumenti di gestione e analisi: dalla creazione dei contenuti al controllo dei dispositivi. LYNK Cloud garantisce ai manager il completo controllo da remoto e in tempo reale del TV, per gestire la configurazione e la mappatura dei canali, l’impostazione della lingua e l’aggiornamenti firmware. Inoltre, essendo una soluzione basata sul cloud, riduce costi di manutenzione, rendendo possibile una gestione automatizzata basata su regole prestabilite. Risulta essere anche un’ottima scelta per le catene di alberghi, che possono così gestire le operazioni e i contenuti da remoto, anche a livello globale, avendo un controllo centralizzato che garantisce la coerenza dell’identità del brand, e una gestione a livello locale con la creazione di più utenze autorizzate.

Attenzione al fatto che il design non è un plus soltanto in termini di eleganza: la scomparsa dei cavi e la possibilità di appendere facilmente la tv al muro con piena aderenza consente anche di effettuare scelte stilistiche per l’arredamento che portano potenzialmente ad un risparmio: non occorre infatti celare la tv in alcun vano, né va protetta esternamente, ma va semplicemente appesa ed attivata. Anche in termini di costi, quindi, la scelta può rivelarsi particolarmente interessante qualora si intenda mantenere un alto livello qualitativo.

Così come un privato può acquistare i televisori The Frame su Amazon in dimensioni da 43 a 75 pollici, chi opera in ambito business nel settore alberghiero può rivolgersi ai rivenditori certificati Samsung per avere offerte ad hoc ed ulteriori dettagli sulla gestione coordinata delle unità installate.