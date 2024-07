Samsung vuole lanciare un pieghevole da 7 mm

A quanto pare, Samsung ha un obiettivo decisamente ambizioso per i suoi pieghevoli: portarli a uno spessore, o per meglio dire a una sottigliezza, di circa 7 mm, vale a dire tanto quanto un “comune” smartphone. Nello specifico, la direttiva di TM Roh, presidente di Samsung Electronics, è stata quella di costruire un device foldable estremamente sottile, paragonabile a un Galaxy S24.

Samsung: in arrivo il pieghevole più sottile di sempre

L’obiettivo di Samsung sarebbe quello di affinare ulteriormente il design per consolidare la propria posizione nel mercato globale degli smartphone pieghevoli, o almeno questo è quanto si evince da un recente report diffuso da KED Global che dice di aver appreso l’informazione da fonti informate sui fatti.

Oltre alla riduzione dello spessore, il team dell’azienda sudcoreana starebbe lavorando per diminuire anche il peso del dispositivo. Infatti, corrono voci in merito a un possibile lancio di una versione Slim del Galaxy Z Fold6 da poco messo in vendita, con uno spessore di 10 mm.

Questa speciale variante del foldable potrebbe debuttare in Cina come Samsung W25, probabilmente con un display esterno più ampio. Recenti indiscrezioni confermano che lo sviluppo del modello in questione procede secondo i piani e che il debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno in essere.

Ad ogni modo, si la riduzione dello spessore che quella del peso di un pieghevole sono un’impresa tutt’altro che semplice. Un dispositivo del genere, infatti, deve avere più struttura proprio per sua natura, il che significa meno spazio disponibile per componenti come batteria e fotocamere.