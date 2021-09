Samsung Webcam Monitor S4: uscito da poco e già in forte sconto!

Ha fatto il suo debutto appena qualche giorno fa, e già è in super sconto su Amazon. Stiamo parlando del nuovo Webcam Monitor S4 di Samsung che integra al suo interno webcam e microfono così da rendere più semplice e immediata la gestione di riunioni da remoto e videoconferenze. Il suo prezzo di listino di 289 euro scende a 229,90 euro grazie a uno sconto del 20%.

Samsung Webcam Monitor S4: caratteristiche principali

Con diagonale pari a 24 pollici (il modello è S40VA) e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel, aspect ratio 16:9), nella parte superiore include un elemento pop-up con webcam da 2 megapixel e una videocamera a infrarossi che può tornare utile anche per l'autenticazione biometrica mediante riconoscimento facciale (con certificazione per Windows Hello).

Nella scheda delle specifiche tecniche di Samsung Webcam Monitor S4 trovano posto uno slot HDMI 1.4, DisplayPort, D-Sub, due uscite audio, altoparlanti stereo da 2 W, tre porte USB 3.0, refresh rate da 75 Hz, luminosità fino a 250 cd/㎡, un angolo di visione pari a 178 gradi (orizzontale e verticale), la tecnologia Flicker Free per l'anti-sfarfallio, la riduzione dell'emissione di luce blu per non affaticare gli occhi e la possibilità di montaggio a parete. Il processo produttivo impiega plastica riciclata nel nome della sostenibilità.

Tutto questo può essere vostro, grazie ad Amazon, al prezzo di 229,90 euro invece di 289 euro di listino. Ricordiamo che il prodotto è disponibile nel catalogo di Samsung solo da qualche giorno quindi questo calo di prezzo è veramente inaspettato!