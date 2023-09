Samsung Wireless Charger: sconto FOLLE del 59%

Se desideri migliorare la tua esperienza di ricarica e sfruttare al massimo la potenza del tuo smartphone Galaxy o delle tue Galaxy Buds, allora non puoi perdere l’opportunità di acquistare il Samsung Wireless Charger Single da 15W, ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 59%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 26,89 euro.

Samsung Wireless Charger: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche principali di questo Samsung Wireless Charger è la ricarica rapida 2.0, che può raggiungere una potenza massima di 15W. Questo significa che puoi caricare il tuo Galaxy smartphone in modo più veloce che mai, risparmiando tempo prezioso nella tua giornata. Oltre a caricare il tuo smartphone Galaxy a massima velocità, il caricatore supporta anche la ricarica delle tue Galaxy Buds fino a 4.5W, garantendo una ricarica completa in modo efficiente e affidabile.

Un’altra caratteristica eccezionale di questo Samsung Wireless Charger è il sistema di raffreddamento a ventola incorporato. Questo sistema contribuisce a limitare il surriscaldamento del tuo dispositivo durante la ricarica, garantendo che il tuo smartphone o le tue Galaxy Buds rimangano freschi e sicuri durante l’intero processo di ricarica. Questo è particolarmente importante per preservare la durata della batteria dei tuoi dispositivi nel lungo termine.

Il caricatore è prodotto da Samsung, un marchio di fiducia noto per la qualità dei suoi prodotti e per l’innovazione tecnologica. La compatibilità di questo caricatore è estesa e include una vasta gamma di dispositivi Galaxy, tra cui il Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold4 5G, Z Flip4 5G, Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip2 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10, S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+, S6, S6 Edge, e le Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds live, Buds Pro, Buds+. Inoltre, è compatibile anche con dispositivi Apple come l’iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e scopri quanto può migliorare la tua esperienza di ricarica. Con il Samsung Wireless Charger Single da 15W, puoi caricare i tuoi dispositivi Galaxy e le tue Galaxy Buds in modo rapido, efficiente e sicuro. Non lasciarti sfuggire questo sconto pazzesco del 59% e acquistalo al prezzo stracciato di soli 26,89 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.