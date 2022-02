San Valentino: regala Private Internet Access 3+3

Regalare un po’ di sicurezza in più sul web potrebbe essere una bella idea in vista di San Valentino. E non è un caso che Private Internet Access, tra i leader del settore, ha lanciato una promozione invitante: uno sconto dell’85% sull’attivazione del servizio. Praticamente 3 anni a 1.79€/mese, più altri 3 mesi gratis.

Qualche esempio di cosa si otterrà:

Dati sicuri: Mantieni i tuoi dati criptati per una maggiore sicurezza. Non permettere a nessuno di accedere a email non criptate, foto, dettagli bancari o qualsiasi altro dato che è meglio rimanga privato. Contenuti illimitati: Con la VPN PIA accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti, come programmi TV, App o negozi, senza restrizioni, indipendentemente da dove vivi.

Prima parlavamo di Private Internet Access come leader del settore. Ecco alcuni motivi:

Esperti di protezione della privacy

Anni di esperienza nel settore VPN

Milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo

Assistenza clienti in tempo reale 24/7

Trasparenza con software open source

Prosegui la lettura per conoscere altri motivi per i quali vale la pena regalare i servizi di Private Internet Access.

Perché regalare Private Internet Access per San Valentino

Ecco altri motivi per cui regalare Private Internet Access:

Antivirus basato sulla privacy

Il software antivirus all’avanguardia analizza e rimuove il malware dal tuo PC Windows, senza mai tracciare l’attività dell’utente o registrare i tuoi dati – PIA è l’unico antivirus a offrirti il pieno controllo dei tuoi dati e della tua privacy digitale.

IP univoco

Ottieni un indirizzo IP univoco tutto per te. Una ottima soluzione se desideri tutti i vantaggi di una VPN — come accedere a contenuti geograficamente limitati e nascondere l’attività online — ma con meno CAPTCHA e maggiore stabilità quando giochi o realizzi online banking.

Ottime recensioni

Ecco alcuni esempi di recensioni positive:

VPN eccellente

Si tratta di un servizio eccellente che fornisce tutto ciò di cui ho bisogno ad un prezzo contenuto. È di gran lunga la migliore VPN che abbia mai usato.

Ted

Facile da usare

Facile da usare. Molto facile da configurare su tutti i miei dispositivi. Adoro questo servizio e lo conisglio a tutti come must have per la protezione della privacy.

Chad

Servizio, soddisfazione, fiducia

Ottimo servizio da utilizzare in sicurezza. Facile da configurare e molto economico. Grazie PIA!

Scott

Privacy su tutti i tuoi dispositivi

Ottieni l’accesso simultaneo su un massimo di 110 dispositivi con un solo abbonamento.

Scopri altri vantaggi e motivi per regalare Private Internet Access per San Valentino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.