SanDisk Extreme, OFFERTA TOP da tenere in memoria

Foto, video, app, documenti: per ampia che sia la memoria del tuo smartphone, aumenta costantemente la quantità di spazio necessario per conservare tutte le informazioni necessarie nelle nostre operazioni quotidiane. La possibilità di espandere la memoria con una microSD è una qualità sempre apprezzabile in uno smartphone, purché la microSD scelta sia all'altezza delle performance che ci si attende.

SanDisk Extreme, -57% è un regalo

Quantità di memoria e velocità di scrittura/lettura sono opzioni che alzano il prezzo di una microSD, ma il Black Friday di Amazon è l'occasione migliore per mettere mano al miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Con questa opzione da -57%, ad esempio:

160MB/sec in lettura, 90MB/sec in scrittura, prestazioni di classe A2, 4K ready e resistenza ad acqua, alte temperature e raggi X. I tuoi dati sono in una “botte di ferro” e la memoria del tuo smartphone può tirare una boccata d'ossigeno. Ma soprattutto puoi avere tutto ciò con il 57% di sconto: solo 36,99 euro per 256GB di spazio e velocità.

Che la si usi sullo smartphone o su una action camera, su un drone o per lo scambio di dati verso un PC, una soluzione simile sposa uno sconto che porta al ribasso anche le migliori offerte fin qui viste negli ultimi mesi: un'occasione vera, insomma, da buttare subito nel carrello prima che l'offerta possa svanire.