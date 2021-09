SanDisk iXpand da 256GB a un prezzo mai visto su Amazon!

Siete alla ricerca di un piccolo, ma capiente accessorio esterno per conservare i vostri documenti più importanti o le vostre foto e video delle ultime vacanze estive? Su Amazon potreste acquistare la chiavetta USB SanDisk iXpand da 256GB per dispositivi Apple, perfetta per espandere la memoria o effettuare backup. Il suo prezzo? Solo 95 euro invece di 123,99 euro grazie allo sconto del 23%.

Chiavetta USB SanDisk iXpand 256GB: caratteristiche tecniche

Si tratta di una tradizionale chiavetta USB con design completamente in metallo in modo da agevolare la dissipazione del calore. Comodo il coperchio girevole che permette di proteggere una delle due interfacce quando non è in utilizzo. La pendrive, infatti, possiede un doppio connettore. Da un lato è presente il tradizionale attacco USB Type-A per la connessione a PC e Mac. Dall’altro, invece, il connettore Lightning specifico per dispositivi mobili Apple come iPhone o iPad. Si tratta di un comodo accessorio da portare sempre con sé, utile per avere sempre a portata di mano qualsiasi tipo di file, dalle foto ai documenti.



Grazie al foro sul coperchio potente anche attaccare la pendrive direttamente al portachiavi, così da semplificarne il trasporto e ridurre il rischio di smarrimento. Ottima la possibilità di scattare foto o riprendere video, salvando il contenuto direttamente sulla chiavetta evitando in partenza di occupare lo spazio su smartphone grazie alla funzione denominata proprio iXpand. Tuttavia, una delle feature più interessanti, è il backup automatico dei contenuti così da liberare con un solo tocco lo spazio del dispositivo. Anche la sicurezza non è stata trascurata da SanDisk, che permette di proteggere l’accesso attraverso una password.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 23%, la SanDisk iXpand 256 GB è acquistabile su Amazon a soli 95 euro per un risparmio di quasi 30 euro sul prezzo di listino.