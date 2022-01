SanDisk Ultra 128GB: capienza e sicurezza al minimo storico

Porta i tuoi dati sempre con te con la massima semplicità grazie alla SanDisk Ultra 128GB, una pendrive capiente, veloce ed economica. Una periferica davvero efficiente, sicura da trasportare e con un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile che segna il suo minimo storico su Amazon a soli 16 euro.

Pendrive SanDisk Ultra 128GB: caratteristiche tecniche

La proposta di SanDisk si caratterizza innanzitutto per il design minimale, ma elegante e molto semplice da utilizzare. Non manca, infatti, una protezione per l’interfaccia quando non viene utilizzata. Questa è retrattile e può essere estratta grazie ad un pratico slide posto nella parte superiore. Non manca, inoltre, una comoda asola per attaccare la pendrive direttamente al portachiavi e ridurre così il rischio di smarrimento semplificandone il trasporto. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0, che fornisce una velocità di lettura fino a 130MB/s. Naturalmente è perfettamente retrocompatibile con le specifiche precedenti, sacrificando però parte delle performance proposte. La capacità è da ben 128GB in grado di contenere una quantità estrema di documenti, foto o video. Una soluzione ideale da utilizzare in auto, o per riprodurre i contenuti multimediali come musica, film e serie TV direttamente dall’unità.

Ad accompagnare la pendrive non manca il pluripremiato software di SanDisk, SecureAccess che fornisce la massima protezione per i dati personali. Grazie alla crittografia AES128 i tuoi file rimarranno sempre al sicuro in caso di furto, smarrimento o accesso non autorizzato. Attraverso l’applicazione, infatti, potrai impostare una password sia per l’intera memoria che per singole cartelle o file. Nel complesso un dispositivo accessibile e sicuro ideale per qualsiasi utilizzo, da quello professionale che esige la massima sicurezza allo studio passando per l’intrattenimento.

Grazie ad uno sconto del 15%, la SanDisk Ultra 128GB è disponibile su Amazon a soli 16,97 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.