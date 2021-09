SanDisk Ultra 3D: spingi al massimo le prestazioni del tuo PC

Che tu voglia velocizzare o ringiovanire il tuo computer, o se semplicemente necessiti di più spazio, ma non vuoi rinunciare alla velocità, un SSD è ciò che ti serve. Per questo oggi ti suggeriamo un’ottima promozione sul SanDisk Ultra 3D SSD da 500GB, un’unità dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

SSD SanDisk Ultra 3D 500GB: caratteristiche tecniche

SanDisk è senza dubbio una società che non ha bisogno di presentazioni, la sua affidabilità l’ha resa uno dei marchi preferiti dagli utenti. L’SSD Ultra 3D rappresenta il top di gamma dell’offerta SATA III, ideale sia per configurazioni fisse che per i portatili. La velocità di lettura raggiunge i ben 560MB/s mentre quella di scrittura i 530MB/s. Un aspetto da non sottovalutare rispetto agli SSD economici, è sicuramente la presenza della cache DRAM. Questa garantisce prestazioni coerenti a prescindere dal flusso di lavoro e dallo spazio impiegato sul disco.

Non manca naturalmente un’applicazione dedicata che fornisce un valido aiuto nella gestione del disco. SansDisk SSD Dashboard permette di configurare rapidamente l’unità e verificarne lo stato di salute in tempo reale. Comoda la possibilità di effettuare backup o addirittura clonare l’unità per trasferire i dati su un nuovo disco. Un aspetto importante, nel caso in cui volessi installarlo in un portatile, è la gestione intelligente del consumo energetico. La soluzione di SanDisk gestisce l’erogazione in maniera smart in modo da migliorare l’autonomia del laptop, senza incidere significativamente sulle prestazioni. Insomma, in mancanza di uno slot M.2, il prodotto di SanDisk è sicuramente uno dei più validi attualmente in commercio, soprattutto considerando il prezzo.

Grazie ad uno sconto del 20%, la variante da 500GB del SanDisk Ultra 3D è disponibile su Amazon a soli 59,99 euro.