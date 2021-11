SSD 1TB (SanDisk Ultra 3D): -67% per il Black Friday

Questa edizione del Black Friday potrebbe essere ribattezzata Fiera dello Storage: tra le migliori offerte già disponibili su Amazon anche quella che propone la SSD da 1 TB della gamma SanDisk Ultra 3D con il 67% di sconto sul prezzo di listino. Un'occasione davvero imperdibile.

Black Friday, la Fiera dello Storage: SSD 1 TB in forte sconto

Grazie a una velocità fino a 560 MB/s in fase di lettura (e 530 MB/s in scrittura), è ottima per chi desidera eseguire un upgrade hardware del proprio computer (desktop o laptop) oppure assemblarne uno nuovo, potendo così contare su performance, affidabilità e longevità come assicura il marchio leader nel settore. L'interfaccia di connessione è SATA III, il form factor da 2,5 pollici. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, dai un'occhiata alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la SSD da 1 TB della linea SanDisk Ultra 3D al prezzo di 99,99 euro, approfittando dell'enorme sconto Amazon proposto in apertura della settimana del Black Friday. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.