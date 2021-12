SanDisk Ultra Dual Drive Go: 128GB di spazio dove e quando vuoi

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su una delle migliori pendrive attualmente in commercio, e che raggiunge oggi il suo minimo storico. Stiamo parlando della SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB, una chiavetta USB capiente, dalle prestazioni ed affidabilità tipiche di SanDisk a soli 18,98 euro su Amazon.

SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta ha un fantastico design realizzato completamente in metallo satinato e colorato in nero opaco. Questo oltre ad essere esteticamente piacevole, agevola la dissipazione del calore durante l’utilizzo. Comodo, invece, il coperchio che copre una delle due interfacce quando non viene usata con un pratico foro portachiavi. La chiavetta, infatti, possiede un’interfaccia USB su entrambi i lati. Sul primo presenta la classica interfaccia USB Type-A per il collegamento al computer. Sull’altro quella USB Type-C indispensabile per il collegamento ai dispositivi mobili o ai MacBook. Tutte e due sfruttano la specifica USB 3.1 Gen1 che garantisce una velocità di lettura fino a 150MB/s. Parliamo di un accessorio ideale per qualsiasi utilizzo, capace di immagazzinare una buona quantità di foto, video o documenti.

Le sue dimensioni decisamente compatte, ad esempio, la rendono perfetta se abbinata ad uno smartphone. Potrai, infatti, salvare foto e video direttamente sulla chiavetta quando questa è collegata, così da evitare di riempire la memoria interna del dispositivo. Grazie all’applicazione SanDisk Memory Zone potrai anche effettuare rapidamente backup o addirittura programmarne di automatici. Una volta stilato il calendario, ogni volta che collegherai la pendrive al telefono, l’applicazione effettuerà automaticamente la copia dei dati scelti. Una soluzione decisamente comoda per liberare la memoria del dispositivo ogni volta che ne hai la necessità.

Grazie ad uno sconto del 48%, la SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB è disponibile su Amazon a soli 18,98 euro, praticamente a metà prezzo.