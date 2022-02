SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: l'hard disk da taschino in super sconto

Tanto spazio di archiviazione e versatilità: sono queste le parole d’ordine della SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB, oggi proposta ad un prezzo incredibile. Si tratta di una delle migliori soluzioni 2 in 1 disponibili sul mercato acquistabile su Amazon a meno di 40 euro, un prezzo molto vicino al minimo storico.

Pendrive SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di SanDisk presenta un design realizzato completamente in metallo, con un coperchio ruotabile. Questo protegge una delle due interfacce quando non è in utilizzo e presenta la pratica asola che consente di attaccare la pendrive direttamente al portachiavi. La pendrive, infatti, possiede un’interfaccia su entrambi i lati: una USB Type-A e l’altra USB Type-C. La prima ovviamente è indispensabile per il collegamento al computer. La seconda, invece, consente di collegare la pendrive direttamente ai dispositivi mobili e ai MacBook. In questo modo potrai utilizzare il dispositivo per portare i tuoi file sempre con te o svuotare rapidamente la memoria dello smartphone per fare spazio a nuove foto o video.

L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.1 Gen1 che garantisce velocità di trasferimento fino a 150MB/s per entrambe le interfacce. La capacità di 256GB fornisce abbastanza spazio praticamente per qualsiasi file, dai semplici documenti ai film e serie TV da portare sempre con te. Non manca la compatibilità con SanDisk Memory Zone, un’applicazione che consente di gestire rapidamente lo spazio. Da qui, inoltre, potrai calendarizzare i backup così che avvengano automaticamente al collegamento della pendrive. Un dispositivo decisamente apprezzato dai professionisti di foto e video che consentono di velocizzare il lavoro. Tuttavia, si adatta perfettamente a qualsiasi utilizzo con un formato estremamente compatto e una semplicità di utilizzo imbattibile.

Grazie ad uno sconto del 37%, la SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di ben 23 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.