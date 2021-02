SanDisk Ultra Fit da 16GB al prezzo più basso di sempre

Siete alla ricerca di una buona chiavetta USB per archiviare i vostri contenuti privati anche di grosse dimensioni? Su Amazon è presente l’offerta che fa per voi riguardante il SanDisk Ultra Fit che solo per oggi passa alla cifra più bassa di sempre: solo 7,30 euro invece di 12,99 euro per il taglio di memoria da 16 GB.

SanDisk Ultra Fit da 16GB: una chiavetta USB tanto piccola quanto performante

Il sistema semplice per aggiungere archiviazione extra ad alta velocità al vostro dispositivo. L’unità flash SanDisk Ultra Fit USB 3.1 offre prestazioni che consentono di trasferire un intero film con velocità fino a 15 volte superiori rispetto a quelle offerte dalle unità USB 2.0 standard. Inoltre, grazie al suo design compatto e lineare, è possibile lasciare l’unità inserita.

Questa unità flash compatta è stata progettata come storage plug-and-stay per laptop, tablet, TV, impianti audio dell’auto e molto altro. Collegatela e avrete spazio di archiviazione immediato sempre disponibile. Create una cartella privata sull’unità con il software SanDisk SecureAccess. Questo software di crittografia AES a 128 bit facilita la protezione tramite password dei file critici. Infine, questa unità comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe scaricabile gratuitamente: consente di recuperare con estrema facilità file archiviati e successivamente eliminati.

La chiavetta USB della SanDisk è disponibile a soli 7,30 euro invece di 12,99 euro e a questa cifra è assolutamente imperdibile.