SanDisk Ultra Flair 128GB: tanto spazio ad un prezzo incredibile

Stai impazzendo per trovare una buona chiavetta USB capiente, ma economica? Allora il prodotto che ti suggeriamo in questo articolo fa esattamente al caso tuo. Si tratta della SanDisk Ultra Flair 128GB, una pendrive capiente, dalle buone prestazioni e a soli 18 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Flair 128GB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con un case completamente in metallo che garantisce alla pendrive una grande resistenza. Presente il foro per attaccarla al portachiavi, così da ridurre il rischio di smarrimento e semplificarne il trasporto. In ogni caso, però, non manca il supporto a SanDisk SecureAccess che grazie alla crittografia AES128 consente di associare una password per l’accesso ai file. In questo modo è possibile proteggere tutti i dati personali in caso di perdita della chiavetta o di accessi non autorizzati. La capacità di 128GB garantisce abbastanza spazio per migliaia di foto, decine di film e naturalmente una quantità incredibile di documenti.

Per il collegamento la pendrive sfrutta l’interfaccia USB 3.0 per una velocità in lettura che raggiunge i ben 150MB/s. Naturalmente è retrocompatibile con gli standard precedenti, ma è indispensabile utilizzare una porta USB 3.0 per fruire delle massime prestazioni offerte. Ottimo il supporto al software RescuePRO di SanDisk, che consente di recuperare con estrema facilità e rapidità i dati cancellati per errore. Nel complesso, seppur dal costo contenuto, la pendrive non rinuncia assolutamente a nulla. Ideale per l’utilizzo professionale grazie ai sistemi di sicurezza applicabili. Infine, da non sottovalutare, è l’affidabilità di SanDisk un marchio leader nel settore delle memorie.

Con uno sconto del 14%, la SanDisk Ultra Flair 128GB è acquistabile su Amazon a soli 18 euro.