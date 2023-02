SanDisk Ultra Flair USB 3.0 64 GB: piccola, veloce e resistente a soli 10€

Oggi vi proponiamo l’offerta di una bellissima e utilissima Pen Drive USB 3.0 da 64 GB piccola, veloce e affidabile. Stiamo parlando della SanDisk Ultra Flair il cui prezzo di listino di 32,99 euro scende addirittura a quota 10,21 euro nonché il prezzo più basso di sempre.

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 da 64 GB: caratteristiche principali

L’unità flash SanDisk Ultra Flair USB 3.0 è in grado di offrire prestazioni estremamente rapide con fino a 150 MB al secondo in lettura e ciò si traduce nella possibilità di trasferire film e altri file di grandi dimensioni in meno di 30 secondi. L’unità flash SanDisk Ultra Flair USB 3.0 si contraddistingue anche per un’elegante e resistente custodia in metallo che la protegge da urti improvvisi. Il design compatto rende semplice portare con sé ovunque l’unità flash USB in tasca, in una borsa o in un portamonete.

Con il software SanDisk SecureAccess avrete la possibilità di mettere al sicuro i vostri documenti più riservati. Questo software di crittografia AES a 128 bit, infatti, facilita la protezione di file importanti mediante password. Inoltre, l’app RescuePRO Deluxe aiuta nel caso doveste aver cancellato accidentalmente dei file, consentendovi di recuperarli con estrema facilità.

Versatile, resistente, velocissima e soprattutto economica, questa piccola Pen Drive da 64 GB è l’acquisto ideale per portare i vostri dati sempre con voi in totale sicurezza e con un costo veramente basso. Solo 10,21 euro con consegna rapida e gratuita tramite il servizio Amazon Prime. Sbrigatevi perché le scorte potrebbero terminare presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.