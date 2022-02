SanDisk Ultra Luxe 128GB: la pendrive professionale al minimo storico

Puoi portare tutti i tuoi file sempre con te a portata di mano e ad un prezzo decisamente accessibile con la SanDisk Ultra Luxe 128GB. Una pendrive che fa dell’affidabilità il suo punto di forza, che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a meno di 20 euro.

Pendrive SanDisk UltraLuxe 128GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta ha un design realizzato completamente in metallo che garantisce un buon grado di robustezza e protezione. Presenta un’interfaccia USB Type-A che sfrutta la specifica USB 3.1 Gen1, la quale consente velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Naturalmente per fruire delle prestazioni massime offerte dalla pendrive è necessario che anche il computer utilizzi il medesimo standard. Ciò non toglie che rimane retrocompatibile con gli standard precedenti, inevitabilmente con i dovuti compromessi sul fronte della velocità. La capacità da 128GB, invece, consente di memorizzare grosse quantità di documenti, foto, video e progetti. Il dispositivo è plug and play, il che significa che non richiede installazioni driver o software di terze parti ed è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo.

Si tratta di un accessorio pensato in particolar modo per i professionisti. A dimostrarlo ci sono i software che accompagnano la pendrive. Il primo è SanDisk Secure Access che consente di applicare una password sia all’intera memoria che a singoli file o cartelle. Questo consente di proteggere i propri dati in caso di furto, smarrimento o accesso non autorizzato. Il secondo, invece, è RescuePRO Deluxe, una soluzione per il recupero dati che consente di recuperare i file anche dopo averli cancellati. Tuttavia, è un dispositivo estremamente versatile che si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo. Ottimo come espansione di memoria per Mini PC, o per portare i tuoi film e serie TV sempre con te anche in viaggio.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 46%, la SanDisk Ultra Luxe 128GB è disponibile su Amazon a soli 19,99 euro per un risparmio di ben 17 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.