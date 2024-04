L'unità SanDisk USB-C da 128 GB è in FORTE SCONTO

È dotata di connettori USB-C e USB Type-A così da poter garantire la piena compatibilità con tutti i dispositivi (smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali ecc): oggi in sconto del 27%, l’unità flash 2-in-2 della gamma SanDisk Utra Dual Drive Go, nella sua versione da 128 GB, è in offerta al prezzo minimo storico.

SanDisk Ultra Dual Drive Go da 128 GB in offerta

Può raggiungere la velocità di 400 MB/s nel trasferimento dati, così ridurre al minimo le attese durante la lettura e la scrittura dei file. È dotata di un cappuccio protettivo girevole che tutela l’integrità del connettore e di un anello utile per agganciarla al portachiavi. Se vuoi saperne di più, trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, l’unità flash USB-C con capacità pari a 128 GB della gamma SanDisk Ultra Dual Drive Go è in sconto del 27% al suo prezzo minimo storico di 18 euro. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Green e Lavender, la spesa finale non cambia. L’affidabilità e la durata nel tempo sono garantite dal marchio, tra i leader nel mercato delle soluzioni per l’archiviazione.

La vendita e la spedizione sono curate da Amazon che assicura la consegna gratuita a domicilio entro domani per chi è in possesso di un abbonamento Prime attivo e decide di effettuare subito l’ordine. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo ad alcune delle oltre 27.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova l’articolo: il voto medio è 4,6/5 stelle.