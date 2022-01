Sanremo 2022 è già iniziato (sul palco di Amazon)

Toccherà aspettare fino alla serata di martedì 1 febbraio prima di vedere i cantanti salire sul palco dell'Ariston, in gara per Sanremo 2022, ma su quello di Amazon il Festival è già iniziato. La kermesse dedicata alla canzone italiana torna protagonista sullo store, con una serie di iniziative dedicate.

Aspettando il Festival, Sanremo 2022 è già su Amazon

L'e-commerce ha inaugurato una sezione ad hoc che raccoglie una serie di playlist [RE]Discover da ascoltare in streaming sulla piattaforma Music e le nuove uscite discografiche in pre-ordine, dai CD ai vinili.

C'è anche il format inedito Italians Do Hits Better condotto dagli streamer GrenBaud e Gaia Clerici, accompagnata da un contest che chiede ai fan di condividere una storia Instagram accompagnata dall'hashtag #ItaliansDoHitsBetter per provare a vincere uno dei dispositivi Echo Studio in palio.