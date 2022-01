Windows 11 e massimo silenzio con questo Mini PC

Per passare al nuovissimo Windows 11 non serve avere un PC costoso, basta solo scegliere quello giusto. Il Minis Forum N40 è una delle migliori soluzioni attualmente sul mercato, un Mini PC equipaggiato con processore Intel ideale per l’uso professionale o domestico a meno di 150 euro su Amazon.

Mini PC Minis Forum N40: caratteristiche tecniche

Il computer si caratterizza per un design estremamente sottile e leggero, ed un sistema di raffreddamento fanless. L’assenza di ventole rende il PC completamente silenzioso anche a pieno carico, perfetto per lavorare senza alcuna distrazione. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4020 dual core con una frequenza massima di 2,8GHz. La CPU è supportata da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione, naturalmente espandibili. All’interno, infatti, è disponibile uno slot M.2 2242 per l’installazione di un SSD fino a 1TB. Inoltre, presenta un pratico lettore di schede TF fino a 128GB ideale per aumentare lo spazio in maniera semplice ed economica. Si tratta di un’ottima configurazione per le attività quotidiane, come la gestione dei documenti piuttosto che la navigazione o la visione dei contenuti multimediali.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, in grado di gestire fino a 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente l’immancabile porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Come premesso, il PC è anche aggiornabile a Windows 11, ultimo sistema operativo di casa Microsoft. Il processore, infatti, è già inserito nell’elenco di compatibilità, consentendo di effettuare l’upgrade non appena sarà disponibile. A questo prezzo è davvero difficile trovare di meglio.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Minis Forum N40 è disponibile su Amazon a soli 149,59 euro per un risparmio di oltre 25 euro sul prezzo di listino.