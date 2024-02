Russell Crowe a Sanremo: la terza serata in streaming dall'estero

Il Festival di Sanremo entra nel vivo con la terza serata: se ti trovi lontano dall’Italia, la puoi vedere in streaming dall’estero su RaiPlay, gratis in mondovisione. Per accedere a tutti i contenuti della piattaforma, incluse le esibizioni passate degli artisti in gara, i servizi sull’edizione 2024 della kermesse e molto altro ancora, puoi invece affidarti a una soluzione come quella offerta da NordVPN (in forte sconto). Questa sera, sotto i riflettori dell’Ariston, al fianco di Amadeus ci sarà Teresa Mannino.

Sanremo: la terza serata in streaming dall’estero

Dopo il ballo di John Travolta, oggi è la volta di Russel Crowe come ospite internazionale: si esibirà con la sua band. Sono inoltre previsti sul palco Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Stefano Massini e Paolo Jannacci. Paola e Chiara canteranno a Piazza Colombo, Bresh invece sulla nave Costa Smeralda.

Questi i 15 cantanti in gara che si esibiranno questa sera (in ordine alfabetico).

Alessandra Amoroso “Fino a qui”;

Angelina Mango “La noia”;

Bnkr44 “Governo punk”;

Diodato “Ti muovi”;

Fiorella Mannoia “Mariposa”;

Ghali “Casa mia”;

Il Tre “Fragili”;

La Sad “Autodistruttivo”;

Maninni “Spettacolare”;

Mr. Rain “Due altalene”;

Negramaro “Ricominciamo tutto”;

Ricchi e Poveri “Ma non tutta la vita”;

Rose Villain “Click boom!”;

Sangiovanni “Finiscimi”;

Santi Francesi “L’amore in bocca”.

VPN: tutto RaiPlay in streaming dall’estero

Se per vedere il Festival in streaming dall’estero è sufficiente accedere a RaiPlay, attraverso il sito o l’applicazione, per il resto della piattaforma le cose cambiano. È però sufficiente affidarsi a una VPN come NordVPN per non incostrare ostacoli nella visione dei contenuti. Ecco come fare.

Lanciare l’applicazione di NordVPN (oggi in forte sconto) sul dispositivo;

scegliere un server localizzato in Italia tra quelli proposti;

aprire l’app di RaiPlay (o collegarsi al sito) e dare il via alla riproduzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.