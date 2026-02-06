La Sapienza ancora down: bonifica e ritorno online

Quinto giorno di down per La Sapienza e per la piattaforma Infostud. L’ateneo è al lavoro per tornare a una situazione di normalità nel minor tempo possibile, dopo che un attacco ha messo offline la sua intera infrastruttura informatica. Bisognerà comunque attendere ancora: il nuovo aggiornamento pubblicato sui profili social annuncia il ripristino entro i prossimi giorni.

La Sapienza tornerà presto online

È stato confermato il coinvolgimento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in quella che è definita un’operazione di bonifica, necessaria per eliminare ogni traccia del codice maligno. I tecnici sono al momento impegnati sui backup, per arrivare poi a riportare online i servizi.

In questi giorni, con il supporto degli esperti dell’ACN, è stata bonificata l’infrastruttura informatica. I tecnici di InfoSapienza stanno in queste ore estraendo i dati dai sistemi di backup e programmando il ripristino progressivo dei servizi interrotti.

Non è stata fornita una tempistica precisa. Si parla di un’infrastruttura grande e complessa, non di un semplice portale. Sono previsti test adeguati per evitare che possa accadere di nuovo in futuro.

Nei prossimi giorni i primi servizi torneranno online e verranno fornite opportune comunicazioni in merito alla loro operatività. Anche il sistema Infostud e le postazioni di lavoro torneranno disponibili non appena saranno conclusi i test di sicurezza e le fondamentali prove di funzionalità.

Rimangono da chiarire gli aspetti inerenti alla sicurezza dei dati. Mancano conferme ufficiali, ma tutti gli indizi puntano alla natura ransomware dell’attacco, eseguito molto probabilmente da un gruppo russo. Da lì stanno cominciando a farsi notare le prime azioni contro le Olimpiadi Milano Cortina che iniziano proprio oggi. Come spesso accade in questi casi, non è da escludere che le informazioni possano essere state rubate. Gli studenti, il corpo docente e gli addetti ai lavori potrebbero essere direttamente coinvolti e chiedono una maggiore trasparenza.