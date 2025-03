Saponetta 4G-LTE per connettersi ovunque: M7000 è al minimo

TP-Link M7000 è in offerta a tempo, l’affare del giorno se ti trovi spesso nella condizione di dover accedere a Internet con i tuoi dispositivi sprovvisti di connettività mobile (laptop o altro) mentre sei in viaggio. È una saponetta con supporto alle reti 4G-LTE che crea un network Wi-Fi privato e sicuro a cui accedere. Tra i punti di forza va senza dubbio citato il suo design compatto.

TP-Link M7000 è in offerta a tempo su Amazon

È un router portatile che arriva alla velocità di 150 Mbps in download e a 50 Mbps in upload, con supporto al collegamento simultaneo di 10 dispositivi. Come si può vedere nell’immagine qui sotto, al suo interno sono presenti una batteria ricaricabile (con autonomia elevata) e lo slot in cui inserire la scheda SIM fornita dall’operatore. Il prodotto ha vinto il Red DOT Design Award. Fai un salto sulla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

L’offerta a tempo, che potrebbe scadere a breve, propone la saponetta 4G-LTE di TP-Link (modello M7000) al prezzo di soli 42,99 euro, con un risparmio significativo rispetto al listino ufficiale. Non devi attivare coupon o inserire codici: lo sconto è applicato in automatico.

Sono già oltre 11.500 le recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che hanno avuto modo di comprare e mettere alla prova il dispositivo: il voto medio assegnato è superiore a 4/5 stelle. Il dispositivo è segnalato, venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Se non ti soddisferà, avrai due settimane per effettuare il reso recuperando per intero la cifra spesa.