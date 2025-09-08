 La saponetta 4G di TP-Link in offerta: il tuo hotspot Wi-Fi ovunque
La saponetta 4G di TP-Link in offerta: il tuo hotspot Wi-Fi ovunque

TP-Link M7000 ti mette a disposizione u hotspot Wi-Fi a cui collegare tutti i tuoi dispositivi, ovunque tu sia: lo trovi in sconto su Amazon.
TP-Link M7000 ti mette a disposizione u hotspot Wi-Fi a cui collegare tutti i tuoi dispositivi, ovunque tu sia: lo trovi in sconto su Amazon.

TP-Link M7000 è in offerta a tempo su Amazon. È la saponetta 4G promossa da un voto medio molto alto sull’e-commerce (sulla base di oltre 12.000 recensioni), ideale per collegare tutti i tuoi device quando sei lontano da casa o dall’ufficio, durante viaggi e spostamenti. La configurazione è molto semplice, l’autonomia elevata e ha vinto un Red DOT Award per il suo design. Cos’altro aggiungere?

Compra TP-Link M7000 in sconto

Le prestazioni sono ottimali: arriva alla velocità di 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, così da supportare al meglio ogni scenario, dalla produttività allo streaming dei contenuti multimediali, fino al gaming. Funziona senza difficoltà con tutti gli operatori italiani come iliad, Ho Mobile e Kena. Tutto ciò che serve è inserire una SIM per creare un hotspot Wi-Fi e condividere la connessione con un massimo di 10 dispositivi in contemporanea tra smartphone, tablet, PC e console. È dotato di modalità di risparmio energetico che lo spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività. Inoltre, la batteria da 2.000 mAh che lo rende ideale per i viaggi, con autonomia adatta a un uso quotidiano in mobilità. Scopri di più nella pagina del prodotto.

La saponetta 4G compatta TP-Link M7000

Si tratta di un articolo che Amazon vende e spedisce direttamente, senza passare da intermediari, assicurando così il massimo dell’affidabilità. È subito disponibile con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso.

TP-Link [Nuovo] M7000 Saponetta WiFi 4G LTE Cat4 150Mbps, WiFi N300Mbps, Router WiFi con SIM, WiFi Portatile, Batteria Ricaricabile, Configurazione Semplice, Red DOT Design Award, Versione 2023

Compra TP-Link M7000 in sconto

Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo. Cosa significa? Che potrebbe scadere o andare sold out molto presto. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista TP-Link M7000 al prezzo di soli 39,99 euro, diventerà un alleato irrinunciabile durante i tuoi viaggi e spostamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

8 set 2025
